Tesla bringt neue Solar-Panele und reduziert Preise

Ähnlich sieht es auch bei den anderen Solar-Panelen aus. Über konkrete Euro-Preise ist auf der Tesla-Website noch nichts zu finden.

Tesla-Solardach vor Europa-Start

Außerdem verdichten sich die Hinweise darauf, dass Tesla demnächst seine Solar-Dachziegel auch in Europa anbieten will. Bislang war das Energie erzeugende Dach lediglich in den USA verfügbar.

Das Europäische Patentamt vor kurzem den Patentantrag des US-Elektroautoherstellers für ein "Gehäuse für Solardachziegel". Der Patentantrag ist im Wesentlichen identisch mit einem im Jänner 2019 in den USA eingereichten Antrag und skizziert die Gehäusestruktur des Tesla-Produkts. Marktbeobachter gehen davon aus, dass Tesla den europäischen und internationalen Verkauf des Solardachs bereits vorbereitet.