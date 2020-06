Akku-Revolution: Was Elon Musk plant

"Elon Musk hat vielleicht das spannendste Business-Portfolio auf diesem Planeten", schreibt die BBC. Seine SpaceX-Raketen bringen Astronauten und Satelliten ins All, seine Tesla-Fahrzeuge treiben die Autoindustrie vor sich her und selbst der Hyperloop und die Boring Company haben großes Potenzial.

Was allerdings die Welt verändern werde, klingt weit langweiliger als Raketentechnologie oder smarte Supercars. Es sei die Akku-Technologie. Und in Sachen Akkus wird in kürze eine revolutionäre Ankündigung von Musk erwartet.

Bei der Nachfrage nach Akkus werde es bald ein exponentielles Wachstum geben, sagt Paul Shearing, Akku-Experte am University College London gegenüber der BBC. Er geht davon aus, dass die Akku-Nachfrage in den kommenden Jahren um den Faktor 10 zunehmen wird. Allen voran Elektroautos, Elektrobusse, Elektro-Lkw, aber auch Schiffe und Flugzeuge werden die Nachfrage nach Akkus antreiben.