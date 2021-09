Riesiges Tesla-Megapack-Projekt wird gebaut

Tesla liefert für ein riesengroßes Energiespeicherprojekt Megapack-Batterien nach Großbritannien. Megapack gibt es seit 2 Jahren und es ist neben der Powerwall und dem Powerpack das dritte stationäre Energiespeicherprodukt von Tesla. Eine einzelne Megapack-Einheit umfasst ein 3-MWh-Batteriesystem mit integrierten Modulen, Wechselrichtern und thermischen Systemen. Laut Tesla ist das System 60 Prozent energiereicher als der Powerpack. Der Megapack soll einbaufertig geliefert und in Containern versandt werden.

In Großbritannien wird der Megapack von Tesla jetzt an Fotowatio Renewable Ventures (FRV) geliefert. Sie wollen damit das größte Energiespeicherprojekt des Landes umsetzen und zwar in Clay Tye nahe der M25 in Essex, berichtet Electrek. Es wird ein System von Tesla Megapack Lithium-Ionen-Batterien, die zusammen mit Teslas Autobidder KI-Software für Echtzeit-Handel und –Steuerung zum Einsatz kommen.