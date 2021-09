Tesla testet Selbstfahr-Beta in Europa

Die Full Self-Driving (FSD)-Software von Tesla ist eine Vorstufe des autonomen Fahrens und wird in den USA seit längerem getestet. Mittlerweile gibt es die Beta-Version 9.2, und schon sehr bald (diese Woche) soll die nächste Version vorgestellt werden. Nun hat ein bekannter Hacker und Tesla-Besitzer über Codezeilen herausgefunden, dass die FSD-Software nun auch in Europa sowie in China auf den Straßen getestet wird.

Videos von den Testfahrten gibt es allerdings noch keine. „Wahrscheinlich“ würden die Aufzeichnungen von Tests noch unter einer Sperrfrist stehen, heißt es in einem Bericht von Teslerati. Was für eine Beta-Version auf Europas Straßen im Einsatz ist, ist derzeit ebenso unbekannt. In der Vergangenheit hatte die Software von Tesla Probleme mit europäischen Gehsteigen und Verkehrsschildern.

Beta-Version 10 soll Verbesserungen bringen

Von der FSD-Software sind mit dem nächsten Update einige markante Verbesserungen zu erwarten. Tesla-CEO Elon Musk hatte die Version 9.2 vor kurzem als „nicht super“ bezeichnet. Es bedürfe eines „massiven Neutrainings der neuronalen Netze“, sagte Musk. Das soll mit der Version 10 erfolgen. Diese könnte bereits diese Woche vorgestellt werden. Musk spricht von dieser bereits als „das nächste Level“.