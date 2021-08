Elon Musk: Tesla Selbstfahr-Software ist "nicht super"

Die neueste Beta-Software für autonomes Fahren von Tesla ( FSD Beta 9.2) ist laut Elon Musk „eigentlich nicht super“, wie er auf Twitter schreibt. Das Autopilot- und KI-Team kümmere sich aber darum, sie so schnell wie möglich zu verbessern. Es werde versucht, den gleichen Software-Stack für Autobahn- und Stadtfahrten zu verwenden, doch das bedürfe eines massiven Neutrainings der neuronalen Netze, schreibt der Tesla-Chef.

Seine Eigenkritik kam als Reaktion auf einen Bericht über die Schwachstellen des Assistenzsystems „BlueCruise“ von Ford, welches auf speziellen US-Autobahnen händefrei genutzt werden kann. Dem Industrie-Berater Sandy Munro zufolge brauche es in Kurve dennoch die Hände der Fahrer*innen am Steuer. In dem Posting rät er daher zur Beta-Software von Tesla.

Doch anstatt sich selbst gegenüber seinem Konkurrenten zu rühmen, legte Elon Musk ebenfalls die Schwächen von Tesla offen.