Wasser und Autos vertragen sich meistens nicht. Bei einem normalen Verbrennungsmotor kommt Wasser in die Luftzufuhr – der Motor sauft im wahrsten Sinne des Wortes ab.

Bei Elektroautos wird keine Luft benötigt, um Antriebsenergie zu erzeugen. Deshalb hat schon Elon Musk in der Vergangenheit gemeint, dass die gut abgedichteten Teslas für kurze Zeit als „Boote“ dienen können.

Wie ein aktuelles Video zeigt, scheint das Model S nicht nur als Boot zu taugen, sondern schon beinahe als U-Boot – oder zumindest als Halbtaucher. In dem Video ist zu sehen, wie das Elektroauto auf einer überfluteten Straße in der Stadt Helen in den USA fährt. Das Wasser steht dem Model S bis zu den Seitenspiegeln. Nur die Frontscheibe ragt aus dem Wasser, die Motorhaube und alles darunter befindet sich Unterwasser.