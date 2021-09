Video zeigt Tesla Model S Plaid am Nürburgring auf Rekordjagd

Das Model S Plaid war schon am Nürburgring, bevor es ausgeliefert wurde. Damals war es noch mit verschiedenen Modifikationen zu sehen, die die Aerodynamik und Traktion verbessern. Das jetzt gefilmte Model S Plaid scheint ein Serienfahrzeug zu sein.

Allerdings könnte es sein, dass Tesla eine neue Version des Track Modes am Nürburgring testet. Der Renn-Modus zeigt am Display Echtzeit-Informationen zum Status der Motoren, Akku, Bremsen und Reifen an und erlaubt es Einstellungen für den Rennsport zu justieren. Außerdem enthält er Karten von bekannten Rennstrecken und kann den Runden-Fortschritt in Echtzeit am Bildschirm anzeigen, fast so, wie man es aus Videospielen kennt.