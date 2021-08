Tesla Model S Plaid crasht am Nürburgring

Das Elektroauto kam bei Testfahrten auf der deutschen Rennstrecke vom Kurs ab und prallte in eine Streckenbegrenzung.

Teslas schnellestes Fahrzeug, das Model S Plaid, jagt derzeit gemeinsam mit Autos anderer Hersteller Rekorde. Bei Testfahrten kam es dabei zu einem Crash, berichtet Teslarati Der Wagen kam in der berüchtigten Klostertalkurve vom Kurs an und prallte bei geringer Geschwindigkeit an die Leitplanken.

Auch BMW M8 crashte

Der Tesla war nicht das einzige Fahrzeug, das diese Woche von der Rennstrecke abkam. Ein BMW M8-Testfahrzeug touchierte mit weit höherer Geschwindigkeit mit der Streckenbegrenzung im "Kesselchen"-Sektor des Nürburgrings. Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand.

Tesla ist seit zwei Jahren immer wieder auf der deutschen Rennstrecke unterwegs. für den Plaid wurden dort etwa auch Heckspoiler für besser Aerodynamik getestet. 2019 stellte das Model S P100D+ auf der Strecke auch einen inoffiziellen Rundenrekord auf. Auch den Porsche Taycan wies das Model S Plaid auf dem Nürburg bereits in die Schranken.