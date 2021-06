Tesla Model S Plaid gewinnt legendäres Bergrennen

Pikes Peak gilt als eines der gefährlichsten Autorennen der Welt. Die kurvenreiche Bergstrecke im US-Bundesstaat Colorado kommt über weite Teile ohne Leitplanken aus. Dass das Tesla Model S Plaid auch solche Strecken gut meistern kann, stellte Rennfahrer Randy Pobst mit dem adaptierten Auto eindrucksvoll unter Beweis. In seiner Klasse ließ das E-Auto sämtliche andere Modelle hinter sich zurück.

Video von Fahrt mit Tesla Model S Plaid

Das Rennen, das aufgrund widriger Wetterbedingungen auf verkürzter Strecke gefahren werden musste, beendete Pobst in 6 Minuten und 57 Sekunden. Damit war er um 15 Sekunden schneller als der Zweitplatzierte. In der Kategorie Exhibition treten ausschließlich Autos gegeneinander an, die Prototypen oder Vorserien-Modelle sind. Das Tuning-Unternehmen Unplugged Performance (UP) stellte die Siegesfahrt auf YouTube.