Starlink-Internet startet in Flugzeugen

Großer Sprung nach oben

Im Vergleich zu heutigen Geschwindigkeiten wäre das tatsächlich ein großer Sprung. Laut OneZero nutzen die meisten Flieger heute entweder Luft-Boden-Systeme, die gerade einmal 10 Mbit/s pro Flug bieten und nur bei Flügen über Land funktionieren. Aktuelle Satelliten-Systeme liefern hingegen zwischen 30 und 100 Mbit/s. Diese Geschwindigkeiten können in der Praxis allerdings variieren – je nach Anzahl der Fluggäste, die den Dienst nutzen.

SpaceX informiert auch, dass die Internetverbindungen während des Rollens am Boden, dem Start, dem Flug über Land und Wasser und der Landung mit einer Latenz von nur 20 Millisekunden verfügbar sein werden. Und: „Starlink Aviation wird eine globale Abdeckung haben“, ist in den FAQ festgehalten. Da sich die Satelliten in einer erdnahen Umlaufbahn bewegen, gebe es immer Satelliten über oder in der Nähe der Maschine, um in hohen Breiten und in Polarregionen ein starkes Signal zu liefern – "anders als bei geostationären Satelliten“, heißt es weiter.

Starlink für Kreuzfahrtschiffe

Im Rahmen eines Testflugs zwischen Burbank und San José in Kalifornien konnte Starlink Aviation die angekündigten Geschwindigkeiten liefern, wie Aviacionline berichtet hat. Auch Kreuzfahrtschiffe möchte Elon Musk künftig mit dem Starlink-Internet ausstatten. Die futurezone hat berichtet.