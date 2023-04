Neue Starlink-Satelliten beginnen vom Himmel zu fallen

Die neue Generation an Starlink-Satelliten V2 Mini hat technische Probleme.

Bereits seit Ende März ist bekannt, dass die neuen Starlink-Satelliten Probleme haben. Elon Musk selbst bestätigte, dass einige der Satelliten durch einen Eintritt in die Erdatmosphäre zerstört werden müssen. In diesem Zusammenhang wurde auch beobachtet, wie 21 Satelliten kollektiv ihren Orbit verändert haben und sozusagen „abgesackt“ sind. Was genau die Gründe für die technischen Schwierigkeiten sind, ist nicht bekannt.

Am Montag ist nun einer der Satelliten in die Erdatmosphäre eingetreten und dabei höchstwahrscheinlich komplett verglüht, während 3 andere wieder im Orbit aufgestiegen sind. Das schrieb der Astrophysiker Jonathan McDowell auf Twitter.