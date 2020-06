Potenziell bewohnbarer Exoplanet entdeckt

Er ist auch Heimatstern von 2 Planeten, Kepler-160b und Kepler-160c, die deutlich größer als die Erde sind. Allerdings weisen sie wegen ihrer nah an dem Stern befindlichen Umlaufbahnen Temperaturen von 500 Grad Celsius auf und sind daher nicht sehr lebensfreundlich.

Die Astronomen haben auch noch einen weiteren Planeten bei Kepler-160 gefunden: Kepler-160d. Er kreise aber nicht wie KOI-456.4 innerhalb einer habitablen Zone um Kepler, also innerhalb des ringförmigen Bereichs um den Stern, in dem lebensfreundliche Temperaturen zu erwarten sind, wird Studienautor Rene Heller in einer Aussendung der Max-Planck-Gesellschaft zitiert.

KOI-456.4 sei zwar gegenüber anderen als lebensfreundlich geltenden Planeten sehr groß, die Kombination mit dem Heimatstern mache ihn aber besonders.

Durchnittstemperatur von 5 Grad

Die Lichtmenge, die auf den Planeten treffe, entspreche 93 Prozent des Wertes auf der Erde. Sollte der Planet von einer Atmosphäre umhüllt sein, würden im Durchschnitt Temperaturen von 5 Grad Celsius herrschen. Das sei nur 10 Grad weniger als die Durchschnittstemperatur auf der Erde.

Die Astronomen machten ihre Entdeckungen, als sie archivierte Daten des Kepler-Weltraumteleskops, das die NASA 2018 abschaltete, neu auswerteten. Verfälschungen durch Messfehler des Weltraumteleskops wollen sie nicht ausschließen. Die Wahrscheinlichkeit für solche Messfehler sei aber gering.

Die Forscher hoffen nun auf zukünftige Messdaten, etwa durch die Weltraummission PLATO. Bei der soll im Jahr 2026 eine Raumsonde mit 26 Kameras ins All starten, um nach bewohnbaren Welten zu suchen.