Rund 5.000 Exoplaneten wurden seit den 90er-Jahren entdeckt. Was macht sie so besonders?

Wolf 1069 b nennt sich der extrasolare Planet, den Forschende kürzlich entdeckt haben. Der Exoplanet ist 31 Lichtjahre von der Erde entfernt und könnte sogar lebensfreundliche Bedingungen bieten. Damit begibt sich der planetare Himmelskörper in die Reihe mancher Exoplaneten, auf denen ein Leben möglich sein könnte.

Alleine in der Milchstraße gibt es schätzungsweise bis zu 100 Milliarden Exoplaneten, die allermeisten sind noch unentdeckt. Doch was macht einen Planeten eigentlich zu einem Exoplaneten und wie können Astronom*innen die beeindruckenden Himmelskörper aufspüren? Das haben wir uns in der neuen Folge "fuzo explains..." mal genauer angesehen.