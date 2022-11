Das sind die idealen Bedingungen für Leben auf einem Exoplaneten

Ungefähr 300 Millionen Planeten sollen sich in unserer Galaxie in der habitablen Zone eines Sterns befinden. In diesem Bereich ist es nicht zu warm und nicht zu kalt, was die Existenz von flüssigem Wasser auf der Oberfläche ermöglicht, wie auf der Erde.

Doch welche Voraussetzungen braucht es noch, um einen Exoplaneten bewohnbar zu machen? Dieser Frage sind Dennis Höning vom Potsdamer Institut für Klimaforschung und Tilman Spohn vom International Space Science Institut in Bern in einer vorveröffentlichten Studie nachgegangen.

Plattentektonik

Der Meeresboden nimmt 71 Prozent der Erdoberfläche ein, die restlichen 29 Prozent sind Landmasse. Ein wichtiger Faktor dabei ist die Plattentektonik, die dieses Verhältnis stabil hält, schreiben die Forscher.

An einigen Kontinentalrändern, also den Plattengrenzen, schiebt sich die ozeanische Kruste unter die kontinentale Kruste, wo sie wieder zu Magma wird. Das resultiert in Tiefseerinnen mit anschließenden hohen Gebirgen, wie es bei den Anden in Südamerika der Fall ist.