Riesige Boeing-Jets transportieren Schutzausrüstung

Der Flugzeughersteller Boeing arbeitet aktuell mit medizinischen Einrichtungen in den USA zusammen, um Schutzausrüstung für medizinisches Personal zu transportieren.

Nun wurden 3 Exemplare von Boeings Transportmaschine Dreamlifter genutzt, um 150.000 Schutzbrillen und Gesichtsschilder von der Westküste der USA in den Bundesstaat South Carolina zu bringen. Dort werden sie an der Medical University of South Carolina (MUSC) benötigt, wie Vertreter der Universität angaben.