456.000 Dollar Preisgeld: YouTuber lässt Squid Game nachspielen

Zuschauer*innen können die Kandidat*innen unter anderem beim berühmten Spiel Rotes Licht, Grünes Licht oder beim Dalgona-Game virtuell anfeuern. Auch das Murmel-Spiel ist Teil des Wettbewerbs.

Wärter*innen in pinken Uniformen sorgen für Ordnung

Neben den Teilnehmer*innen in grünen Uniformen, sind wie in der Serie auch Wärter*innen in Pink zu sehen. Während in der Serie das Preisgeld mit jedem/r ausgeschiedenen (also gestorbenen) Kandidat*in steigt, ist dies in der nachgespielten Squid-Game-Version natürlich nicht der Fall.