Squid Game: Regisseur plant zweite Staffel, Netflix sagt dazu nichts

Am Dienstagabend hatte der südkoreanische "Squid Game"-Regisseur Hwang Dong-hyuk der Nachrichtenagentur AP in Los Angeles gesagt: "Ich glaube fast, Ihr lasst uns keine Wahl. Es gibt einen so großen Druck, eine so große Nachfrage und so große Leidenschaft dafür, eine zweite Staffel zu drehen." Er sei gerade in der Planungsphase.

Netflix hält sich in der Frage einer Fortsetzung des Serien-Welterfolgs "Squid Game" bedeckt. "Wir können das derzeit weder bestätigen noch dementieren", teilte am Mittwoch ein Sprecher der PR-Agentur von Netflix in Berlin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Wann die neue Staffel erscheinen wird, wollte Dong-hyuk noch nicht verraten. Er gab aber zumindest einen Hinweis auf die Handlung: "Ich verspreche euch: Gi-hun wird zurückkommen und er wird erwas für die Welt tun." Gi-hun ist der Hauptcharakter der ersten Staffel.

142 Millionen Haushalte haben Squid Game gesehen

Dass eine zweite Staffel kommt, ist nicht besonders überraschend. Das Ende wurde so gestaltet, das problemlos eine Fortsetzung anknüpfen kann. Zudem ist "Squid Game" für Netflix der bisher größte Erfolg. Die brutale, gesellschaftskritische koreanische Thrillerserie wurde in den ersten 4 Wochen nach dem Start in 142 Millionen Haushalten angesehen.

Die 9 Folgen erzählen eine Geschichte vom Kampf ums Überleben: 456 Menschen mit den unterschiedlichsten Hintergründen, die sich alle hoch verschuldet haben, treten an einem isolierten Ort in Kinderspielen gegeneinander an, um ein Preisgeld in Millionenhöhe zu gewinnen. Im makabren Wettbewerb werden Verlierer umgehend getötet.