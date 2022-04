Von Diamanten bis Eisen-Regen: 10 erstaunliche Exoplaneten

Star-Wars-Fans denken bei einem Planeten mit 2 Sonnen natürlich zuerst an Luke Skywalkers Heimatwelt Tatooine . Tatsächlich hat man mit Kepler 16-b einen Exoplaneten gefunden, der 2 Sterne umkreist. Mehr hat er mit dem fiktionalen Wüstenplaneten allerdings nicht gemein. Er befindet sich knapp außerhalb der habitablen Zone , ist kalt, und besteht zur Hälfte aus Stein und zur anderen Hälfte aus Gas. Er ist etwa so groß wie der Saturn.

4. TOI 849 b: Ein nackter Kern

Man weiß noch nicht genau, was mit TOI 849 b passiert ist, doch Astronom*innen konnten seinen freigelegten Kern entdecken. Er ist seinem Zentralstern so nahe, dass ein Jahr dort nur 18 Stunden dauert. Er ist 40 Mal so schwer wie unsere Erde, aber nur dreimal so groß.

Das hat die Forscher darauf gebracht, dass es sich um einen freigelegten Planetenkern handeln muss. Bei einer so hohen Masse hätte man sonst deutlich mehr Wasserstoff- und Heliumvorkommen finden müssen. Nun rätseln Wissenschaftler*innen, wieso der Planetenkern freiliegt. Er könnte seine Hülle etwa bei einer Kollision verloren haben. Oder er ist ein "gescheiterter" Gasriese, der es nie geschafft hat, eine Hülle zu bilden (futurezone berichtete).