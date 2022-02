Auf diesem Exoplaneten regnet es Edelsteine

Erstmals konnten Forschende detaillierte Untersuchungen der Nachtseite eines Exoplaneten machen. Das offenbart die unwirklich erscheinenden Bedingungen, die auf WASP-121 b herrschen.

Heißer Jupiter

Der Exoplanet WASP-121 b ist 855 Lichtjahre entfernt. Er gehört zur Kategorie „Heißer Jupiter“. Heiße Jupiter sind Riesengasplaneten, die dem Jupiter unseres Sternensystems ähneln.

Heiß sind sie, weil sie eine enge Umlaufbahn um ihre Sterne haben. Dadurch wird die Oberfläche bis zu Tausende Grad Celsius heiß. Von knapp 5.000 bekannten Exoplaneten wurden über 300 als Heiße Jupiter eingestuft.

WASP-121 b wurde 2015 entdeckt. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Thomas Mikal-Evans vom Max-Planck-Institut für Astronomie hat mit dem Hubble-Teleskop den Exoplaneten untersucht.

Ein Tag und ein Jahr dauern 30 Stunden

Er hat 20 Prozent mehr Masse als unser Jupiter und einen fast doppelt so großen Durchmesser. Wie alle Heiße Jupiter, hat auch WASP-121 b eine Tag- und Nachtseite. Das liegt an der engen Umlaufbahn um seinen Stern. Eine Umrundung dauert 30 Stunden. So lange braucht der Exoplanet auch, um sich um ein die eigene Achse zu drehen.

Dadurch ist immer dieselbe Seite dem Stern zugewandt und eine abgewandt. Das ist so, also ob auf der Erde ein Tag und ein Jahr gleich lange dauern würden.

Deshalb ist die Nachtseite von Heißen Jupiter nur schwer zu untersuchen. Bei WASP-121 b ist das erstmals gelungen. Mit dem Hubble-Weltraumteleskop wurden die Spektren von 2 kompletten Planetenumläufen aufgenommen. Danach wurden die Daten von beiden Seiten kombiniert. So konnte erstmals ein umfassendes Bild der oberen Atmosphäre und des Wasserkreislaufes eines Exoplaneten beobachtet werden.