NASA: Über 5000 Exoplaneten entdeckt

Trotz des wichtigen Meilensteins sind die 5.000 Exoplaneten nur ein Bruchteil dessen, was im Universum existiert.

Die Zahl an entdeckten und bestätigten Exoplaneten hat die Marke 5.000 überschritten. Diesen “kosmischen Meilenstein” meldete die NASA am Montag in ihrem offiziellen Blog.

Zuletzt wurden gleich 65 neue Exoplaneten entdeckt und in das NASA Exoplaneten-Archiv aufgenommen. Voraussetzung für die Aufnahme ist, dass die jeweiligen Planeten mit mehreren Methoden nachgewiesen und die Studie in einem peer-reviewed Fachmagazin veröffentlicht wurde.

Laut der NASA zählen zu den 5.000 Planeten etwa felsige Planeten, ähnlich der Erde, genauso wie Gasriesen, Heiße Jupiter oder Mini-Neptune. Auch Supererden sind dabei. Darunter versteht man felsige Planeten, die größer als unsere Erde sind. Andere Planeten wiederum umkreisen 2 Sterne auf einmal oder die Überreste toter Sterne.