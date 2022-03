Neuer Exoplanet bei Nachbar-Stern entdeckt

14.03.2022

Proxima d ist einer der masseärmsten Exoplaneten, die bisher gefunden wurden.

Astronom*innen haben in unserem Nachbargestirn Proxima Centauri einen dritten Planeten gefunden. Mithilfe des Very Large Telescope (VLT) des European Southern Observatory (ESO) in Chile konnten Hinweise auf Proxima d entdeckt werden. Der Exoplanet hat nur ein Viertel der Erdmasse. Damit ist er der leichteste Planet, der je mit der Radialgeschwindigkeitsmethode gefunden wurde. Befindet sich ein Planet im Orbit eines Sterns, sorgt er dafür, dass dieser hin- und herschwankt. Auf der Erde beobachtet man dann eine Farbänderung des Sterns. Mit dieser Methode wurden bereits 897 Exoplaneten gefunden.

Geringe Bewegung erkannt Der neu entdeckte Planet ist dem Zentralstern mit nur 4 Millionen Kilometern Abstand am nächsten. Das ist weniger als ein Zehntel des Abstands zwischen Merkur und der Sonne. Er befindet sich zwischen dem Roten Zwerg Proxima Centauri und der habitablen Zone und benötigt 5 Tage, um den Roten Zwerg zu umkreisen. Die Entdeckung gelang mit dem neuen Instrument Echelle Spectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations (ESPRESSO). Dass Signal war besonders schwach. Die Gravitation von Proxima d ist so gering, dass sich Proxima Centauri nur 40 Zentimeter pro Sekunde, bzw. 1,44 Kilometer pro Stunde, bewegt. Die Ergebnisse wurden im Fachmagazin Astronomy & Astrophysics veröffentlicht.

© Bild: ESO/L. Calçada © Bild: Digitized Sky Survey 2 Acknowledgement: Davide De Martin/Mahdi Zamani Proxima Centauri ist unserem Sonnensystem am nächsten, hier ist er in einem Bild mit dem deutlich helleren, weiter entfernten Alpha Centauri AB zu sehen. © Bild: ESO/IAU and Sky & Telescope Die Sternekarte zeigt die Konstellation des Zentauren, der rote Kreis zeigt, wo sich Proxima Zentauri befindet. Mit dem bloßen Auge ist er nicht so sehen, mit einem kleinen Teleskop aber schon