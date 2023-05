US Navy: Atom-Flugzeugträger wurde 6 Jahre betankt und saniert

Seit dem 4. August 2017 befand sich die USS George Washington (CVN-73) in den Docks des Newport News Shipbuilding. In den vergangenen 6 Jahren wurde der nuklear betriebene Flugzeugträger umfassen saniert und neu betankt.

Nach genau 2.117 Tagen in den Docks konnte der sechste Flugzeugträger der Nimitz-Klasse der US-Navy nun endlich wieder in See stechen und zur ersten Trainingsmission aufbrechen.