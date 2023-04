Bilder zeigen neuen chinesischen Atom-Flugzeugträger

Der Militär- und Verteidigungsexperte Henri Kenhmann, der auch die Webseite East Pendulum betreibt, hat auf Twitter Bilder gepostet, die ein Konzept eines chinesischen Flugzeugträgers zeigen. Laut einem Bericht bei The War Zone könnte es sich dabei um ein kommendes Modell handeln, das bislang nur als Type 004 bekannt ist. Es dürfte Spekulationen zufolge Chinas erster hauseigener Flugzeugträger mit Nuklear-Antrieb sein.

Details zu dem Schiff sind derweil noch rar. Aus den Bildern geht zumindest hervor, dass es mit einem CATOBAR-System ausgestattet sein dürfte. Also, dass Jets mithilfe eines Katapults starten und beim Landen mit Seilen abgebremst werden.

The War Zone weist darauf hin, dass das Schiff der Gerald-R.-Ford-Klasse der US Navy ähnelt. Es handelt sich dabei um den modernsten Flugzeugträger der US-Streitkräfte. Auch hat er Elemente der neuen Generation an französischen Flugzeugträgern (Porte-avions de nouvelle génération PA-NG).