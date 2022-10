Super-Flugzeugträger der US Navy bricht zu erstem Einsatz auf

Die USS Gerald R. Ford ist in See gestochen. Entwicklung und Bau des Schiffs kosteten die Vereinigten Staaten Milliarden.

Der neueste Flugzeugträger der U.S. Navy, die USS Gerald R. Ford, ist zu seinem ersten offiziellen Einsatz in den Atlantischen Ozean ausgelaufen. Das Schiff verließ vor Kurzem einen Marinestützpunkt im US-Bundesstaat Virginia, 2 Tage später als ursprünglich geplant. Hurrikan Ian verhinderte einen rechtzeitigen Start.

Die USS Gerald R. Ford, benannt nach einem früheren US-Präsidenten, ist der modernste Flugzeugträger in der Flotte der US-Marine und damit ein Vorzeigeprojekt. Ursprünglich sollte er bereits vor 4 Jahren zum ersten Mal offiziell in See stechen. Doch bei Bau und Entwicklung hatten die Verantwortlichen mit einer Reihe von technischen Problemen zu kämpfen.