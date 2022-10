Rotierende Kamera auf chinesischem Kriegsschiff ist High-Tech-Abwehrsystem

Ein Video ( hier ) vom Start mehrerer chinesischer J-15 Kampfjet zeigte eine rotierende Kamera auf dem Flugzeugträger Liaoning . Wie The Drive schreibt ist die exakte Funktion des Instruments noch unklar. Es soll sich aber um ein Infrarotzielsystem (IRST) handeln.

Damit können Gefahren wie Flugzeuge und Hubschrauber entdeckt werden, die Infrarotstrahlung abgeben. Das System kann unbemerkt arbeiten, das es keine elektromagnetische Strahlung aussendet. Zudem werde sie von Radar- oder Radio-Störsystemen nicht beeinflusst.

Zusammenarbeit mehrere Systeme

Die Software der IRST kann automatisch einordnen, was ein erfasstes Objekt ist, den Gefahrengrad einschätzen und ggf. Alarm schlagen. Diese Daten werden außerdem in andere Abwehrsysteme eingespeist. So kann etwa die Situation im Umkreis des Kriegsschiffs analysiert werden.

Normalerweise kommen die Systeme direkt auf Kampfjets zum Einsatz. Da die Kamera auf dem Flugzeugträger aber rotiert, hat sie einen 360-Grad-Panoramablick. Allerdings können mit Infrarotsensoren keine Positionierungen stattfinden, dafür nutzt man eigentlich Radar. Man könnte aber mehrere IRST zusammenarbeiten lassen, um diese Daten zu erhalten.