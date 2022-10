Frankreich zeigt neuen gigantischen Flugzeugträger PA-Ng

Der PA-Ng soll ebenso wie der Charles de Gaulle über ein CATOBAR-System (Catapult Assisted Take Off But Arrested Recovery) verfügen, das die Trägerflugzeuge auf eine ausreichende Geschwindigkeit beschleunigt.

Laut den jüngsten Spezifikationen des Herstellers wird er eine Länge von 310 Meter und eine Vollastverdrängung von rund 75.000 Tonnen aufweisen.