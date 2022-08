Peinlich: Russische Marine wirbt mit Foto von US-Flugzeugträger

Zur Feier des russischen Tags der Marine am 31. Juli trat eine lokale Behörde in der Stadt Tjumen in Westsibirien ins Fettnäpfchen. Sie hängte in der Stadt nämlich ein Plakat auf, das einen russischen Flugzeugträger zeigen soll. Stattdessen handelt es sich aber um einen US-amerikanischen Flugzeugträger.