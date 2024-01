Lieferdatum für die Apple Vision Pro steht fest

In weniger als einem Monat wird Apples Mixed-Reality-Headset erhältlich sein.

Ab dem 2. Februar wird Apple Vision Pro in allen US Apple Stores und im US-Onlineshop von Apple verfügbar sein. Vorbestellungen sind ab dem 19. Jänner möglich.

Spatial Computing

Apple-CEO Tim Cook beschreibt Vision Pro als „der Beginn der Ära des Spatial Computings. Es ist das fortschrittlichste Unterhaltungselektronikgerät, das Apple jemals entwickelt hat.“

Die Idee von Spatial Computing bei Vision Pro ist, dass ein oder mehrere Desktops durch die Brille in die reale Umgebung eingeblendet werden. So kann man überall ein Multi-Monitor-System simulieren oder sich den ganz persönlichen, optimalen Arbeitsplatz einrichten.

Gesteuert wird mit Handgesten, per Blickrichtung, Sprachbefehlen und bei Wunsch auch mit klassischer physischer Peripherie, wie Maus und Tastatur. Neben dem Arbeiten betont Apple die Nutzung zur Unterhaltung. Per Drehregler wird von Mixed Reality auf Virtual Reality umgeschaltet, um etwa von der Außenwelt ungestört Filme anzusehen oder Spiele zu spielen.

Augen-Display und Augenscanner

Ein Außendisplay zeigt die Augen der User*in an, wenn das Headset in Mixed-Reality-Modus genutzt wird. Sind die Augen nicht zu sehen, ist das das Indiz, dass die User*in gerade in der virtuellen Realität ist und nichts von der Außenwelt mitbekommt.

Die Augen spielen noch eine weitere Rolle. Statt Gesichtsscan oder Fingerabdruck wird die User*in anhand eines Irisscans identifiziert. So kann man in Apps oder für Websites Passwörter biometrisch speichern und auch im App Store bezahlen.

Apple Vision Pro kostet 3.499 US-Dollar. Wann das Headset in Europa erhältlich sein wird und wie viel es dann kostet, ist noch nicht bekannt. Gerüchten zufolge könnte es erst Ende des Jahres so weit sein, mit einem Preis von 3.799 Euro.