Wer eine Vision Pro kaufen will, muss einen Termin im Apple Store buchen

Apples Vision Pro soll Anfang nächsten Jahres in den USA verfügbar sein. Erhältlich wird sie allerdings nur mit Termin sein, wie Bloomberg berichtet. Im Rahmen dessen werden die Angestellten in den Apple Stores sicherstellen, dass das Kopfband sowie die Lichtdichtung, ein weiches Textil zur Abschottung von Licht, an die entsprechenden Kund*innen angepasst ist und perfekte Passform erhalten. Diese werden in verschiedenen Größen verfügbar sein.

Apple wird für das Produkt eine eigene Sektion im Apple Store einrichten. Dort soll das Headset unter anderem vorgeführt und getestet werden können. Auch sollen dort passende Accessoires zu finden sein.

Gesichtsscanning-App in Entwicklung

Für den Konzern sei dies die logistisch komplexeste Markteinführung bisher. Zusätzlich zu den käuflichen Lagerbeständen müssen die Geschäfte auch einen großen Bestand an Anprobebeständen und Ersatzteilen aufweisen. Unter anderem müssen die Stores auch einen Vorrat an den Brillengläsern von Carl Zeiss haben.

Auch Online-Käufe sollen zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein. Dafür entwickelt Apple aber noch eine Gesichtscanning-App, die den Interessent*innen dabei helfen soll, die richtige Größe der Lichtdichtung zu wählen. Sie werden aufgefordert, ihren Gesichtsscan hochzuladen und jegliche Informationen zu ihrer Sehstärke zur Verfügung zu stellen, falls sie normalerweise eine Brille tragen und für die Nutzung des Headsets Korrekturlinsen nötig sind.

Auch in anderen Ländern verfügbar

Das Produkt wird in allen Apple Stores in den USA verkauft – vorerst liegt der Fokus aber auf größere Städte wie New York und Los Angeles. Noch vor Ende 2024 soll das Headset auch in anderen Ländern erhältlich sein.