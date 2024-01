Werbeclip für Apple Vision Pro erinnert an erste iPhone-Werbung

Apple bedient sich am Stil der allerersten iPhone-Werbung, die mittlerweile 17 Jahre alt ist.

Auf der Technik-Messe CES in Las Vegas haben unter anderem Sony und HTC neue Mixed-Reality-Brillen vorgestellt. Um das Feld nicht gänzlich der Konkurrenz zu überlassen, hat Apple gleichzeitig den ersten Werbespot für seine Vision Pro veröffentlicht.

In dem Clip sind zahlreiche Ausschnitte aus bekannten Filmen zu sehen, bei denen sich die Protagonist*innen jeweils eine Brille beziehungsweise futuristische Headsets aufsetzen. Am Ende des Videos setzt sich jemand eine Visio Pro von Apple auf und der Schriftzug "Get ready" erscheint auf dem Bildschirm.

