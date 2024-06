WWDC im Livestream und Liveticker: Apple Intelligence ist da

iPadOS ist an der Reihe. Apps bekommen eine "floating Tab Bar". Jene schwebt wahlweise an der Oberseite, oder verwandelt sich in eine Sidebar. Es erinnert ein wenig an Dynamic Island auf den iPhone.

Und die vermutlich größte Ankündigung des Abends, endlich gib es eine Taschenrechner-App auf dem iPad. In Verbindung mit dem Apple Pencil kann man auch direkt Mathematikaufgaben handschriftlich lösen lassen.