Apple Vision Pro auf Ebay zum Schleuderpreis zu haben

Seit Februar 2024 wird Apples Vision Pro Headset erstmals an zahlende Kund*innen ausgeliefert. Und einige Early Adopter, die damals zugeschlagen haben, dürften sich im Moment vielleicht ein wenig ärgern.

Denn auf Ebay finden sich weniger als 3 Monate danach zahlreiche Angebote, in denen man eine Vision Pro deutlich günstiger bekommt als von Apple direkt. Das entdeckte Vjeran Pavic von The Verge, ebenfalls ein Käufer der ersten Stunde.

Viele der Angebote werden als “Mint” beschrieben, die Geräte sind also neuwertig. Teilweise ist auch in der Beschreibung zu lesen, dass sie nur minimal benutzt wurden. Lange vorbei sind also die Zeiten, in denen Vision Pro auf Ebay noch ein Vermögen kostete.

Hunderte Dollar günstiger

Ein Set aus 1TB Vision Pro, die angeblich lediglich eine Stunde lang getragen wurde, eine Reisehülle und AppleCare Plus ging dort um 3.200 Dollar nach 21 Geboten über den Ladentisch. Das gleiche Set kostet bei Apple über 5.000 Dollar. Ohne Zubehör ist man derzeit über Ebay bereits ab 2.600 Dollar dabei.

Derartige Verkaufspreise sind nicht die Ausnahme, sondern derzeit eher die Regel, wie Pavic anhand mehrerer Beispiele zeigt. Auch auf der in den USA populären Wiederverkaufs-App Swappa zeigt sich ein ähnliches Bild mit zahlreichen günstigen Apple Vision Pros.

“Zu wissen, dass ich mehrere hundert Dollar hätte sparen können und mir die höchste Speicherkonfiguration, AppleCare Plus, und eine Aufbewahrungsbox hätte zulegen können, tut weh”, beschreibt Pavic das Dilemma des Early Adopters.