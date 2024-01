Hunderte Apple Vision Pros landen auf Ebay, kosten ein Vermögen

Schätzungen zufolge haben rund 180.000 Menschen Apples Vision Pro bei der ersten Gelegenheit am vergangenen Wochenende vorbestellt. Offizielle Bestätigung für diese Zahl gibt es freilich keine, man kann aber in jedem Fall von einer hohen Nachfrage ausgehen.

Ein Indikator dafür sind auch die Preise, für die die Augmented-Reality-Brille jetzt schon auf Ebay angeboten werden. Zwischen 4.000 und 6.000 Euro werden dort fällig, wenn man das Produkt “Sofort kaufen” möchte. Daneben laufen noch mehrere Auktionen für das Gerät. Zur Erinnerung: Apples regulärer Verkaufspreis ist mit ab 3.500 Dollar bereits von Haus aus eher ambitioniert angesetzt.

In ihren Händen halten die Verkäufer*innen die Geräte natürlich noch nicht. Auslieferungen sollen erst am 2. Februar beginnen. Man kauft auf Ebay also streng genommen nur die Vorbestellung der Brille.

