Mit der Google-KI Gemini kann man bald auf Deutsch plaudern

Eine aufsehenerregene Ankündigungen der vergangenen Google I/O war das Feature Gemini Live. Dieses ermöglicht es, mit der Google-KI so zu plaudern, wie man es mit einem echten Menschen tun würde. Ein Aktivierungswort wie “Hey Google” oder dergleichen fällt dabei weg. Man startet Gemini Live und unterhält sich.

➤ Mehr lesen: Google Pixel 9 im Test: Spitzen-Handy wartet auf Killer-Features

In einem ersten Schritt war Gemini Live nur auf Englisch verfügbar. Das ändert sich nun, wie Google am Donnerstag bekannt gab. Ab sofort werden die verfügbaren Sprachen schrittweise erweitert. In den kommenden Wochen wird Gemini Live auf Android-Geräten in mehr als 40 Sprachen zugänglich sein - darunter auch Deutsch. Nutzerinnen und Nutzer können dabei aus 10 verschiedenen Stimmen wählen, um den perfekten Ton und Stil für ihr Gespräch zu finden.