„Menschen haben schon jetzt romantische Beziehungen mit KI"

Bei den Technology Talks in Wien versammelte sich eine illustre Schar von internationalen Experten. Unter ihnen war Elizabeth Churchill, die aus Abu Dhabi anreiste, um über die künftige Beziehung zwischen Menschen und Künstlicher Intelligenz (KI) zu sprechen. An einer Universität in Abu Dhabi forscht sie derzeit an Mensch-Computer-Interaktion. Zuvor war sie viele Jahre im Silicon Valley bei Tech-Konzernen beschäftigt – zuletzt in leitender Funktion bei Google.

Psychologie und Technik

Churchill untersucht, wie man KI möglichst menschenfreundlich gestalten kann. „Meine Forschung umfasst drei Bereiche: Was soll die KI tun? Wie soll sie mit Menschen interagieren? Und wie soll sie mit uns kommunizieren?“, erklärt sie der futurezone. Eigentlich ist Churchill Psychologin. Durch ihr Interesse am Menschen ist sie dann ausgerechnet auf die Technik gestoßen. Technologie hat den Ruf, das Gegenteil von Menschlichkeit zu sein. „Das stimmt aber nur teilweise. Mich hat immer interessiert, wie Technologien den Menschen erweitern können“, sagt sie.

„Ich habe etwa den Taschenrechner schon immer als Erweiterung des Gehirns betrachtet, weil er uns dabei hilft, Dinge zu berechnen, die wir im Kopf nicht schaffen“, erzählt Churchill. Nicht viel anders verhalte es sich mit der KI. Die Interaktionsforscherin beschäftigt sich etwa damit, wie Menschen mit Prothesen kommunizieren können oder Autos mit ihren Fahrern: „Wenn man etwa in Zukunft mit einem Auto fährt, könnte es durch ein vibrierendes Lenkrad mit uns kommunizieren“, erklärt sie.