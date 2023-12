Hype um europäischen KI-Gründer: Was hinter Mistral AI steckt

Google, Meta und zuletzt OpenAI – denkt man an Künstliche Intelligenz, denkt man gleichzeitig an Unternehmen aus den USA. Jetzt gibt es aber neue, europäische Hoffnung: Mistral AI aus Paris ist aktuell der Überflieger in puncto KI. Vergangene Woche sorgte das französische Start-up für Aufregung, als es überraschend sein mit GPT-4 vergleichbares Sprachmodell über einen X-Link verschenkte. Die futurezone hat sich das Unternehmen genauer angesehen.

In Frankreich wird KI gemacht

Frankreich gilt als europäisches KI-Land. Bereits 2018 versprach Emmanuel Macron 1,5 Mrd. Euro öffentliches Geld in Künstliche Intelligenz fließen zu lassen – damit wollte Macron dem französischen Brain-Drain in Richtung USA etwas entgegensetzen. „In den USA wird das Thema gänzlich vom privaten Sektor, großen Unternehmen und einigen Start-ups bestimmt. Alle Entscheidungen dort sind privat, sie betreffen aber die Allgemeinheit“, sagte Macron in einem Interview mit Wired 2018 über seine Motivation dahinter. Europa müsse dagegenhalten, erklärte Macron.

Tech-Giganten suchen in Frankreich nach Talenten und gründeten dort Forschungseinrichtungen. Bereits 2015 eröffnete Meta ein KI-Labor in Paris namens FAIR (Facebook Artificial Intelligence Research). Google folgte Metas Beispiel mit einer eigenen Einrichtung.

31-jährige KI-Nachwuchshoffnung Arthur Mensch

Mistral AI wurde erst im Mai 2023 in Paris von 3 Franzosen gegründet, die dafür ihre Forscher-Jobs bei Google und Meta hinschmissen. Ihr blutjunges Start-up sorgte von Anfang an für Aufruhr, die für europäische Verhältnisse äußerst ungewöhnlich sind: Nur 4 Wochen nach der Gründung erhielt das Start-up, das zu diesem Zeitpunkt weder ein Geschäftsmodell noch ein Produkt hatte, eine Rekordsumme von 105 Mio. Euro von Investor*innen. In der Vorwoche kamen abermals 385 Mio. Euro dazu.

Der Gründer Arthur Mensch hätte durchaus das Zeug, ein europäischer Sam Altman (Anmerkung: CEO des ChatGPT-Unternehmens OpenAI) zu werden: Wenn er über Mistral AI spricht, spürt man seine Vision, die er überzeugend vermittelt. Der 31-Jährige, der unter anderem an der französischen Eliteschmiede École Polytechnique studierte, arbeitete einige Jahre bei Google Deep Mind, wo er an KI-Sprachmodellen (sogenannte LLMs) forschte. Seine beiden Mitgründer arbeiteten zuvor bei Meta (Ex-Facebook) am KI-Sprachmodell LLaMa. Mistral AI hat also ideale personelle Voraussetzungen, um es mit OpenAI aufnehmen zu können.