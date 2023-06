105 Millionen Euro für KI-Start-up, das es erst 4 Wochen gibt

Während KI-Unternehmen es am Standort Österreich durchaus schwer haben und österreichische KI-Fördereinrichtungen Mitarbeiter*innen kündigen müssen und nicht genügend Finanzen haben, um die Rechenleistung zu betreiben, die für die Entwicklung von KI-Produkten notwendig wäre, hat ein KI-Start-up in Paris in Frankreich binnen kürzester Zeit über 105 Millionen Euro abgeräumt, obwohl es außer der Ankündigung, ein KI-Produkt entwickeln zu wollen, noch gar keine Informationen gibt.

Kein Produkt, bisher nur Stellenausschreibungen

Das KI-Start-up „Mistral“ hat noch kein Produkt, sondern erst vor ein paar Tagen damit begonnen, erste Angestellte einzustellen. Trotzdem schenkten Risikoinvestor*innen dem Start-up ihr Vertrauen - und auch 105 Millionen Euro Risikokapitel. Mistral AI wird als Start-up außerdem bereits mit 240 Millionen Euro bewertet, obwohl das Start-up überhaupt erst seit 4 Wochen existiert.



Mistral AI will Open AI und Google Konkurrenz machen und ein weiteres großes Sprachmodell (Large Language Model, LLM) entwickeln, ähnlich wie ChatGPT oder Bard. Gründer und CEO Arthur Mensch hatte zuvor 2 Jahre und 7 Monate bei Deep Mind in dem Bereich gearbeitet. Davor hatte er ein Doktorat in Frankreich gemacht.