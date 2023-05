Institut von KI-Pionier Hochreiter kündigte in Wien 20 Forscher

Dass es in Österreich zu wenig Geld für KI-Grundlagenforschung gibt, hat Auswirkungen.

Sepp Hochreiter ist ein weltweit anerkannter Forscher im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Er hat in den 1990er-Jahren die Grundlagen für Deep Learning geschaffen, die Basis für Sprachmodelle wie ChatGPT. Noch arbeitet er in Österreich. Doch was ihm hier fehlt, ist: Geld für die Grundlagenforschung. Im Gespräch mit der futurezone erklärt Hochreiter, dass er vor kurzem 20 hochrangige KI-Forscher*innen aus aller Welt kündigen musste, die für ihn in Wien gearbeitet haben - und zwar ganz konkret am Institute of Advanced Research in Artificial Intelligence (IARAI). Hochreiter ist Geschäftsführer, Mitgründer und einer der Science-Leader am IARAI. „Ich habe für die Wiener Forschungseinrichtung ursprünglich die besten KI-Forscher*innen aus aller Welt nach Wien geholt. Es sind vor allem Expert*innen im Bereich Deep Learning, sie kamen aus China und Südamerika. Jetzt musste ich 20 von ihnen kündigen, weil wir einfach kein Geld mehr haben für die Grundlagenforschung“, sagt Hochreiter im Gespräch mit der futurezone. Die KI-Forscher*innen hätten sofort neue Jobs gefunden, so Hochreiter, unter anderem in Deutschland und Frankreich, aber für die Forschung in Österreich sind sie nicht mehr verfügbar.

Sepp Hochreiter ist angesehener KI-Forscher an der JKU Linz © JKU Linz

Austrias ChatGPT "macht Spaß" Am IARAI Institut habe man „ähnliche KI-Forschung in den Bereichen Verkehr und Mobilität“ betrieben wie an der Johannes Keppler Universität (JKU) in Linz, an der Hochreiter Professor ist. „Austrias ChatGPT entstand halb am IARAI und halb an der JKU“, so Hochreiter. „Austrias ChatGPT“ ist ein Sprachmodell, das so ähnlich wie die beliebte Anwendung ChatGPT von Open AI werden soll. Was Hochreiter dafür allerdings fehlt, sind vor allem Gelder, um die KI-Systeme mit einer ausreichenden Rechenleistung trainieren zu können. „Austrias ChatGPT ist ein Projekt mit hohen Erfolgsaussichten. Es macht richtig Spaß und es geht etwas voran“, so Hochreiter. „Wenn es allerdings nicht bald konkrete Zusagen für Gelder gibt, könnte es sein, dass auch dazu in Deutschland oder Großbritannien weiter geforscht wird“, sagt der Wissenschaftler. Man erzielte bei der Entwicklung derzeit laufend kleinere Erfolge, sei aber noch am Beginn der Forschung. „Wir haben einen mathematischen Trick angewandt, durch den es möglich ist, mit weniger Rechenleistung mehr Daten durchzubringen, um leichter auf das Level von ChatGPT zu kommen“, so der KI-Forscher. Einen Prototypen gebe es aber noch nicht.