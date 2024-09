365 Meter: Höchstes Windrad der Welt wird in Deutschland gebaut

Windräder an Land kommen derzeit meist auf eine Nabenhöhe von ungefähr 150 Meter. Das ist jene Stelle, an der der Rotor angebracht ist. In Deutschland wird derzeit an einem Windrad gebaut, das genau doppelt so hoch sein wird.

Für das erste Höhenwindrad in Brandenburg ist eine Nabenhöhe von 300 Meter geplant. Das ist in etwa die Höhe des Eiffelturms. Mit Rotor wird die Gesamthöhe des Bauwerks auf 365 Meter kommen. Das Dresdner Unternehmen Gicon hat nun den Grundstein für das Rekordwindrad gelegt. 2025 soll es ans Netz gehen.

Mit dem Pilotprojekt soll zunächst in erster Linie erforscht werden, ob es sich lohnt, Windturbinen in einer solch extremen Höhe anzubringen. Die Theorie dahinter: In größeren Höhen soll ein Windrad die doppelte Menge an Energie gewinnen können.

