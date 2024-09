"Bewegungsloses Windrad" am Dach: BMW testet Mini-Windkraftwerk

Die Mini-Windturbine sieht von außen so aus, als würde sich nichts an ihr bewegen.

Das US-Start-up Aeromine hat erstmals in Großbritannien eines seiner Mini-Windkraftwerke in Betrieb genommen. Installiert wurde es auf dem Dach einer BMW-Fabrik in Oxford.

Von Außen sieht das Gestell so aus, als hätte es keine beweglichen Teile. BMW schreibt in einer Presseaussendung vom ersten „bewegungslosen“ Windenergiesystem Großbritanniens.

Funktionsprinzip

Das 3 Meter hohe, kastenförmige Gerät saugt Luft durch einen niedrigen Einlass und durch eine kurze Röhre nach oben. Dort pfeift der Wind zwischen 2 aerodynamisch geformten Platten durch, die einen Unterdruck erzeugen, wodurch unten mehr Luft angesaugt wird. Ein Propeller samt Generator im Inneren der Röhre wandelt die Bewegung in Strom um.