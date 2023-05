Russland: Hyperschall-Wissenschaftler verhaftet

Der Direktor eines russischen Wissenschaftsinstituts sowie 2 weitere Forscher wurden verhaftet, weil sie Geheimnisse an China weitergegeben haben sollen. Die Forscher beschäftigten sich dabei mit der Technologie von Hyperschallraketen.

Dem Institutsleiter Alexander Shiplyuk wird vorgeworfen, bereits 2017 bei einer Konferenz geheimes Material an China weitergegeben zu haben, berichtet Reuters. Der 56-Jährige beteuert allerdings seine Unschuld und betont, dass die Informationen online frei zugänglich gewesen wären.

"Verrat am Vaterland"

Kreml-Sprecher Dmitry Peskov sieht das hingegen anders und spricht von einem "Verrat am Vaterland". Russlands Präsident Wladimir Putin betonte in der Vergangenheit mehrfach, dass Russland bei Hyperschallraketen weltweit führend sei. Bei Hyperschallraketen handelt es sich um hochmoderne Waffen, die schneller als die 5-fache Schallgeschwindigkeit (Mach 5, 5.963 km/h) fliegen können. Aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit können Verteidigungssystemen die Raketen nur sehr schwer orten und abfangen.

Die Verhaftungen lassen darauf schließen, dass Moskau darauf bedacht ist, keinen technologischen Vorsprung in der Militärtechnik zu verlieren. Das gilt ebenso in Bezug auf China, einem Verbündeten, auf den Russland seit dem Einmarsch in der Ukraine zunehmend angewiesen ist.

Bereits mehrere Forscher verhaftet

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass Wissenschaftler in Russland verhaftet wurden. Im vergangenen Jahr wurde der Laserspezialist Dmitry Kolker in Sibirien wegen Verrats angeklagt, starb allerdings 2 Tage später an Krebs. Sein Anwalt beteuerte nach seinem Tod, dass Kolker keine Geheiminformationen an China weitergegeben habe.