Tesla Model 3 überholt Hyundai Ioniq bei Effizienz-Bewertung

Tesla hat Hyundai vom Thron der Effizienz-Wertung der US-Umweltschutzbehörde EPA gestoßen. Die EPA wertet alljährlich aus, wie viele Meilen weit Elektroautos mit einer so genannten Elektro-Gallon (MPGe) kommen. In den USA wird die Effizienz von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor nämlich üblicherweise in Miles per Gallon (3,78 Liter) gemessen. Die EPA hat eine MPG3 mit einer Akkukapazität von 33,7 kWh festgelegt. Der Wert sagt also aus, wie effizient ein Elektrofahrzeug seine vorhandene Akkukapazität nutzt bzw. wie viel Reichweite (in Meilen) jedes Auto aus der selben Strommenge herausholt.

Jahresvergleich

Während der Hyundai Ioniq seit seiner Markteinführung 2016 an erster Stelle lag, läuft ihm nun das Tesla Model 3 den Rang ab. Beim direkten Vergleich der 2020-Modelle kommt das Model 3 in der Variante Standard Range Plus auf 141 MPGe, der Ioniq auf 133 MPG3. Im Jahresvergleich hat der Ioniq damit sogar an Effizienz eingebüßt (das 2019-Modell kam auf 136 MPG3), das Model 3 hat zugelegt (2019: 133 MPGe).

Wie Electrek berichtet, kommt die Verschlechterung beim Ioniq durch eine Vergrößerung des Akkus von 28 auf 38 kWh zustande. Bei Tesla hingegen werden die regelmäßigen Software-Updates als ein Mitgrund für die Effizienzsteigerung gesehen.