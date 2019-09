Arnold Schwarzenegger gibt Greta Thunberg ein Tesla Model 3

Treffen in Wien

Die beiden Klimaaktivisten hatten sich im May in Wien kennengelernt. Schwarzenegger hatte ein gemeinsames Foto auf Instagram gepostet und zeigte sich begeistert von Thunberg. Der Hollywood-Star engagiert sich für den Umweltschutz und trat erst kürzlich in einem Video auf, um Menschen zum Kauf von E-Autos zu bewegen.