Donald Trump verhöhnt Greta Thunberg via Twitter

„Sie wirkt wie ein sehr glückliches junges Mädchen, das sich auf eine strahlende und wunderbare Zukunft freut. So schön zu sehen!“, schrieb Trump in der Nacht zum Dienstag auf Twitter. Dazu verlinkte er einen Video-Ausschnitt der Rede Thunbergs. In dem Videoclip wirft die Schülerin sichtlich verärgert den Politikern vor, mit ihrer Trägheit in der Klimakrise die junge Generation verraten zu haben.