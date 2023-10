E-Flugzeug fliegt 3.200 Kilometer weit, aber in mehreren Etappen

Das Unternehmen Beta Technologies hat seine elektrische Ein-Propeller-Maschine Alia über eine Strecke von mehr als 3.200 km (2.000 Meilen) geflogen. Mit über einem Dutzend Zwischenstopps wurde das Flugzeug so von Vermont im Nordosten der USA nach Florida im Südosten transportiert.

Dabei flog die Maschine über New York, Massachusetts, Conneticut, Pennsylvania, Virgina, South und North Caronlina bis zu ihrem Ziel, dem Duke Field Airport. Dort soll sie von der Air Force getestet werden, etwa wie sie sich beim Transportieren von Frachten schlägt.

Konventionell und vertikal Starten

Die Alia hat eine Flügelspannweite von zirka 15 Metern (50 Fuß) und bietet Platz für 2 Pilot*innen. Zudem besitzt es einen Frachtraum. Eine Ausführung der Maschine ist ein CTOL (für "Conventional Take-off and Landing"), benötigt also wie konventionelle Maschinen eine Start- und Landebahn und wird von einem großen Propeller hinten am Flugzeug angetrieben.

