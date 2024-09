Russland untersucht seine tickende nukleare Zeitbombe

In der arktischen Karasee droht eine nukleare Katastrophe. Seit dem Kalten Krieg schlummern dort Atomreaktoren.

Das Atom-U-Boot K-27 war einmal der ganze Stolz der sowjetischen Marine. Mit seinen experimentellen Reaktoren galt als fortschrittlichstes und hochmodernes Versuchsboot. 1968 kam es allerdings zur Katastrophe: Ein Reaktorschaden führte zu einem verheerenden Strahlenunfall.

K-27 blieb danach noch bis in die frühen 1980er Jahre bestehen. Dann ist den Verantwortlichen nichts Besseres eingefallen, als das Atom-U-Boot in die Karasee an den Rand des Arktischen Ozeans zu schleppen und dort zu versenken.

Nun sollen russische Spezialtaucher zu dem U-Boot vordringen und es inspizieren. Ziel sei es, den Zustand des Wracks zu erkunden, eine mögliche Bergung steht schon seit mehreren Jahren im Raum.

