Roboter holt geschmolzenen Brennstoff aus Akw Fukushima

Diese Minimenge wird anschließend in einem Sicherheitsbehälter verstaut und an mehrere Labore verschickt, wo das Material untersucht werden soll. Ziel ist es, mehr über die radioaktiven Elemente herauszufinden, um die geschmolzenen Brennstäbe endgültig entfernen zu können.

880 Tonnen verseuchtes Material

In dem Atomkraftwerk war es am 11. März 2011 infolge eines schweren Erdbebens und gewaltiger Tsunamis zu mehreren Kernschmelzen gekommen, nachdem die Kühlsysteme ausgefallen waren. Besonders herausfordernd für die Aufräumarbeiten ist, dass das radioaktive Material in alle Richtungen gespritzt ist.

Dabei wurden große Mengen Stahl, Beton, Kabel und Gitter verseucht. Die Betreiberfirma TEPCO (Tokyo Electric Power Company Holdings) geht davon aus, dass auf diese Weise rund 880 Tonnen Material mit den radioaktiven Brennstäben vermischt wurden.

