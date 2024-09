Wie im Ersten Weltkrieg: Russland stattet U-Boot mit Maschinengewehr aus

Die Maßnahme erinnert an die Anfänge der Unterwasserkriegsführung, als U-Boote lange Zeit über Wasser unterwegs waren.

Das russische U-Boot B-587 Welikije Luki der Lada-Klasse ist gerade in der Ostsee unterwegs und bietet ein ungewöhnliches Detail. Auf dem Turm des U-Bootes ist nämlich ein 12,7mm Maschinengewehr montiert. Das erinnert an die Anfänge der U-Bootskriegsführung vor mehr als 100 Jahren zurück.

Ob dazu auch die Erfahrungen mit der Rostow-am-Don eine Rolle gespielt haben, ist unklar. Das U-Boot der Kilo-Klasse ist nach einem ukrainischen Drohnen- und Raketenangriff auf den Hafen von Sewastopol auf der Krim im August höchstwahrscheinlich gesunken. Was genau zum Untergang des U-Boots führte, ist allerdings unbekannt.

Die Chance, dass das U-Boot in der Ostsee von solchen Waffen angegriffen wird, ist verschwindend gering. Die russische Marine scheint allerdings der Meinung zu sein, dass ihre U-Boote eine weitere Verteidigungsmaßnahme benötigen, wenn sie sich nicht unter der Wasseroberfläche befinden.

Ein Maschinengewehr kann sowohl Drohnenboote als auch kleine Flugdrohnen abwehren, wenn das U-Boot aufgetaucht ist. Damit besinnt man sich an die Anfänge der U-Bootskriegsführung im Ersten Weltkrieg zurück, als U-Boote hauptsächlich oberhalb der Wasseroberfläche unterwegs waren.

Kurze Tauchzeit

Das 1910 in Dienst gestellte U-Boot U 9 der deutschen Kaiserlichen Marine hatte etwa nur eine Tauchzeit von 50 bis 90 Sekunden. In der restlichen Zeit war es an der Oberfläche angreifbar, weshalb es neben Torpedos und Minen zusätzlich mit einer Revolverkanone und später mit einem 5cm Geschütz bewaffnet war.