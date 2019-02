Wie das selbstfahrende Auto mit dem Menschen kommuniziert

Lichtsignale

Vor allem in der Kommunikation mit der Außenwelt sollen künftig Lichtsignale zum Einsatz kommen. Beliebte Ansätze, die man auch immer wieder an Konzeptfahrzeugen entdeckt, sind etwa große Displays an der Auto-Vorderseite, die Passanten etwa durch Schrift oder Symbole mitteilen, dass sie sicher die Straße überqueren können. Das Linzer Ars Electronica Futurelab hat gemeinsam mit Autohersteller Daimler ein Konzept entwickelt, dass in diesem Fall die Projektion eines Zebrastreifens vor dem Fahrzeug vorsieht - eine Idee, die sich seither weiter verbreitet hat. Die Kommunikation zwischen Mensch und selbstfahrendem Auto mittels Licht erforscht auch das niederösterreichische Unternehmen ZKW, das im Vorjahr für 1,1 Milliarden Euro vom südkoreanischen LG-Konzern übernommen wurde.