Richtig laufen in virtuellen Welten

In Steven Spielbergs Science-Fiction-Thriller "Ready Player One" (2018) entflieht der Teenager Wade Watts der tristen Realität des Jahres 2045 in die virtuelle Welt OASIS. Mittels eines omnidirektionalen Laufbands, das sich in einem abgewrackten Lieferwagen befindet, kann er sich in dem Multiplayer-VR-Spiel genauso bewegen wie in der wirklichen Welt. In VR-Community gelte das Laufband als Referenz und Idealvorstellung, um sich durch virtuelle Welten zu bewegen, erzählt Elmar Rudelstorfer.

Mit seinem Start-up ACTVR, das er gemeinsam mit seinem Vater Ernst Rudelstorfer gründete, hat der Digitalisierungsexperte ein Gerät entwickelt, das dem Ideal sehr nahe kommt und die visuellen Erlebnisse der virtuellen Realität auf den Körper überträgt.

Cyber Mill One

"Unser Ziel war es, ein Laufband zu bauen, mit dem man in der virtuellen Welt richtig laufen kann", sagt Rudelstorfer. Seit kurzem liegt das CM1 (Cyber Mill One) vor und kann auf der Website des Start-ups bestellt werden.

Die omnidirektionalen Bewegungen werden durch schmale Bandeinheiten ermöglicht, die auf Schienen rollen, und durch Krafteinwirkung auf die Endlosbänder die Richtung ändern können. Ein flüssiger Verlauf wird über synchronisierte Antriebsrollen erzielt.